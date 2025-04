Die Bündner Bergbah­nen durften im März rund 15 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr begrüssen. Dies schreibt Bergbahnen Graubünden in einer Medienmitteilung. Die Gründe für die positive Entwicklung sind die auf sechs Wochen verteilten Sportferien, welche sich bis in den März hineinzogen, das Wetter sowie die Freestyle-WM im Oberengadin. Letzteres spiegelt sich auch in der regionalen Entwicklung wider. Die hohen Werte im Fünf-Jahres-Vergleich des Monats März sind unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Schliessung der Skigebiete im März 2020 zu interpre­tieren.





In der Wintersaison 2024/25 (Saisonbeginn bis Ende März) besuchten im Vergleich zum Vorjahr 3,3 Prozent und im Fünf-Jahres-Vergleich 13,3 Prozent mehr Gäste die Bündner Schneesportgebiete. Gegenüber dem Zehn-Jahres-Durchschnitt beträgt die Gästezu­nah­me 15 Prozent. Die sehr positive Entwicklung des gesamten Winters setzte sich im März nahtlos fort. Die laufende Saison hat das Potenzial zum zweitbesten Winter der vergangenen 20 Jahre zu werden.

Bergbahnen Graubünden