Der Auftakt der 13. Jäger-Ski-Weltmeisterschaft am Wochenende in Silvaplana stand im Zeichen der Begegnung: Bei einem Apéro auf der Plazza dal Güglia – musikalisch begleitet vom Alphorn-Ensemble Engiadina St. Moritz – wurden die Gäste am Donnerstagabend herzlich willkom­men geheissen.





Am Freitag lag der Fokus auf jagdlichem Können. Auf dem Schiessstand Dimlej in St. Moritz stellten die Teilnehmenden ihr Geschick unter Beweis: Zielscheiben in Form eines Murmeltiers, Fuchses und Kipphasen verlangten Präzision – besonders knifflig war die «Glücksscheibe» in Form eines Wolfes, dessen Zentrum nicht sichtbar war.





Der sportliche Höhepunkt folgte am Samstag mit dem Riesenslalom auf Corvatsch. Bei strahlendem Sonnenschein galt es, nicht nur den anspruchsvollen Parcours zu meistern, sondern auch beim Biathlon-Zwischenhalt Treffsicherheit zu beweisen. Im Ziel wartete der Jagdverein Lagrev mit einem stärkenden «Energie Shot» – genau das Richtige nach der sportlichen Herausforderung.





Ausgezeichnete Leistungen

Im Rahmen der festlichen Siegerehrung wurden die herausragendsten sportlichen und jagdlichen Leistungen gewürdigt. Im jagdlichen Schiessen setzte sich der Schweizer Vitus Lüönd jr. mit einem starken Gesamtergebnis von 61 Punkten an die Spitze. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Heinz Hofer (AUT) mit 59 Punkten sowie Jachen Fadri Filli (SUI) mit 58 Punkten.





Im Riesenslalom der Jägerinnen dominierte Dagmar Hofer aus Österreich. vor der Deutschen Pauline Kossmann und Steffi Holder, ebenfalls Deutschland. . Bei den Jägern fuhr Hansruedi Berner (SUI, Wynental) die Bestzeit, gefolgt von Johannes Beiner (GER, Allegra Argali) und Stefan Lustenberger (SUI, Klosterjäger 1).





In der Mannschaftswertung überzeugten die Schweizer Teams: Team Capricorns mit Mario und Jachen Filli, Jürg Barandun und René Schuhmacher holte sich mit einer Gesamtzeit von 12.21 Minuten den ersten Platz vor den Teams Pipistrelli und Piz Ajüz .





Nächstes Jahr im Montafon

Den feierlichen Abschluss bildete der Galaabend im Restaurant Murtél mit den Jagdhornbläser Corns da chatscha Turettas Val Müstair und der Band Freddy’s Evergreen. Traditionell endete das Wochenende am Sonntag mit einem Weisswurstfrühschoppen – ein geselliger Schlusspunkt eines gelungenen Anlasses in Silvaplana.





Zum Abschluss wurde die Jäger-WM-Fahne feierlich übergeben: Die 14. Jäger Ski Weltmeisterschaft findet vom 26. bis 29. März 2026 im Montafon statt – dort, wo diese besondere Veranstaltung ihren Anfang nahm.





Mitteilung Silvaplana Tourismus