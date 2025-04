Am Samstag, 12. April 2025, um 16.10 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin aus Italien zusammen mit ihrem 34-jährigen Mitfahrer, welcher neben ihr auf dem Beifahrersitz eingeschlafen war, die Kantonsstrasse von Promontogno kommend in Richtung Castasegna. Auf dem Streckensegment bei der Örtlichkeit Farzett erlitt sie einem Sekundenschlaf und der Personenwagen gelangte fortwährend neben den Strassenkörper. Das Fahrzeug kollidierte anschliessend frontal in eine Stützmauer. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurden beide Insassen verletzt und im weiteren Verlaufe in das italienische Spital Gravedona überführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



Mitteilung Kantonspolizei Graubünden