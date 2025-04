Dürant tuot il concert sun gnüdas visitadas tuot las regiuns linguisticas. Pella part rumantscha ha la Musica da Ftan preschantà la bella melodia «Viver senza te» dals Furbaz. Implü sun stattas da dudir differentas marchas dedichadas a citats in Svizra, ün riassunt da melodias da Polo Hofer e – quai chi nu’s das-cha invlidar pro ün viadi tras la Svizra – ils tuns da la tüba. Quai per exaimpel cun üna ballada pella tüba, sunada da Fadri Caprez. Il dirigent Martin Stecher ha preschantà insembel cun sias musicantas e seis musicants ün bel concert da prümavaira, adonta cha illa prüma part dal concert as badaiva üna tscherta agitaziun. Uschè ha’l cumanzà duos jadas il viadi respectivamaing il nouv toc avant cha tuot ils musicants d’eiran propcha pronts. Però quai nun ha insomma brich disturbà, ha dafatta far gnir plü simpatica la rapreschantaziun. E scha pro oters concerts svanischa il cornet in Es illa seguonda part dal concert plütost ill’anonimità, merita la melodia dad es-cornet, sunada da Jon Pitschen Caprez, gronds lods. El es stat fin a la fin suroura dezaintamaing preschaint ed ha pisserà insembel cul dirigent e tuot las musicantas e musicants per ün bel purtret musical dal viadi tras la Svizra.











Text, fotografia e video: Nicolo Bass