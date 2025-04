Seit Donnerstagabend sind bei einer Grillstelle Bänke, Bäume sowie die Infrastruktur beschädigt worden. Es entstanden Sachschäden in der Höhe von rund zweitausend Franken. Ergänzend zu den Ermittlungen sucht die Kantonspolizei Graubünden Personen, welche bei der Grillstelle in Bezug auf die Sachbeschädigungen verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Diese oder die mutmasslichen Vandalen melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell in Samedan unter der Telefonnummer 081 257 76 80.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden