Wo sind die Frauen? Die Genderfrage am SunIce Festival

Zum vierten Mal fand am Wochenende das SunIce Festival in St. Moritz statt. Selten haben so wenig Frauen auf der Bühne aufgelegt. Was sind die Gründe? Die EP/PL hat auf dem Festival-Gelände auf Salastrains nachgefragt.