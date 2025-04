La Società da musica Sent ha preschantà suot la bachetta da Bastian Janett chanzuns da l’Ingalterra, rapsodias da l’Irlandia, marchas da l’America fin pro melodias a l’ur dal muond obain al Pol dal Süd. Il viadi es in seguit tuornà cun sots da la Spogna – dirigits dal giuven vicedirigent Flurin Alesch Felix – inavo in Boemia, la chüna e la patria da la musica boema. Finalmaing sun las musicantas ed ils musicants da Sent tuornats sur il Tirol dal Süd inavo in Engiadina. Ma avant co rivar a Sent ha la Musica da Sent fat amo üna fermativa a Tschlin culla mazurca da «Las chotschas sot da pon dür» da Domenic Janett, arrandschà da Rudi Pascher. Cun scanar il code QR as poja dudir quista mazurca da Tschlin. La Società da musica Sent ha savü persvader cun ün bel concert e las visitaduras ed ils vistadurs han giodü üna bella sairada musicala da Pasqua.









Text, fotografia e video: Nicolo Bass