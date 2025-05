Sollte er gewinnen, ist klar, was er mit dem Geld machen wird: «Mit dem Preisgeld würde ich meine Eltern entlasten, etwas in unseren kleinen Kraftraum investieren und wenn noch etwas übrig bleibt … gerne für mein Sparschwein.» Durch seinen Vater kam Isai Näff zum Langlauf, seit seinem 14. Lebensjahr trainiert er professioneller und das hat sich mit diversen Titeln bereits ausgezahlt: 2. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft (10 km), 4. im Sprint und 5. über 20 Kilometer, alles bei der WM in Planica. Dazu der 1. Platz in der Gesamtwertung des Continentalcups. Natürlich sind auch für Isai Näff die nächsten Ziele klar: Debüt im Weltcup und eines Tages Olympia- und WM-Gold gewinnen. «Ich liebe es, am Limit zu laufen und mich zu perfektionieren.» Bis am 4. Mai kann man am Online-Voting teilnehmen: https://sporthilfe.ch/events/voting.