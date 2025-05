L’uors es tuornà in Engiadina. Quai es tschert. Eir sch’el nun es amo gnü vis, ils stizis chattats illa naiv l’eivna passada sül territori da l’Engiadina Bassa nu laschan spazi al dubi. «Sco minch’on da prümavaira vaina eir ingon la prüma cumprouva dad ün uors», ha dit Arno Puorger, il respunsabel per bes-chas rapazas grondas da l’Uffizi da chatscha e pes-cha in l’emischiun Grigoni sera dad RSI.





Ils stizis s’haja chattà in Val S-charl, in quella val ingio chi d’eira gnü schluppettà dal 1904 l’ultim uors in Svizra. Cha’ls uors uossa rivan sü da l’Italia, ha cuntinuà Arno Puorger, «il numer dals uors in Trentino es creschü i’ls ultims ons ed ils giuvens mas-chels tscherchan otras regiuns per viver.» L’Uffizi da chatscha e pes-cha ha spedi SMS als apiculturs e paurs per cha quels sajan pronts pel cas cha l’uors riva. Sco cha Arno Puorger conclüda esa impussibel da preverer ingio cha l’uors cuntinuarà seis viadi. (rsi/fmr)