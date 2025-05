Quel pretenda cha la chosa gnia amo üna jada davant la populaziun in occasiun d’üna votaziun a l’urna. Il referendum es gnü suottascrit da 127 persunas – 50 suotta- scripziuns füssan stattas necessarias tenor la ledscha cumünala – e’ls suotsegnants e suotsegnantas criticheschan in prüma lingia chi nu saja amo propi scleri co finanziar quistas lavurs da renovaziun ed ingrondimaint da la scoula a Müstair.

Sün dumonda da la FMR ha l’admini- straziun cumünala confermà cha quista votaziun a l’urna haja uossa lö in dumengia, ils 25 da mai 2025. (fmr/cam)