Mit einem personell dünn besetzten Kader und Unterstützung aus der B-Jugend reiste der FC Celerina zum Spiel nach Ems. Trotz der erschwerten Ausgangslage startete Celerina selbstbewusst und kontrolliert in die Partie. Bereits in der 4. Minute nutzte Stefan Christeler eine Unachtsamkeit in der Ems-Abwehr: Nach einem weiten Einwurf von Claudio Cadonau luchste er dem Verteidiger den Ball ab, lief alleine auf das Tor zu und blieb vor dem Keeper eiskalt – flach schob er zur frühen 0:1-Führung für die Gäste ein.





Die Partie verlief in der Folge ausgeglichen. In der 24. Minute gelang Ems der Ausgleich: Ein Freistoss aus gefährlicher Position wurde schnell ausgeführt. Die erste Variante misslang zwar leicht, doch der Ball landete an der Strafraumgrenze – von dort zirkelte ein Ems-Spieler das Leder sehenswert und unhaltbar für Diego Carrajo ins lange Eck. In der Folge übernahm Ems zunehmend das Kommando. Celerina bekam die körperliche Belastung durch die Hitze zu spüren. In der 38. Minute verhinderte Diego mit einem starken Reflex ein Eigentor, als ein Verteidiger einen scharfen Ball in Richtung eigenes Tor ablenkte.





Nach dem Seitenwechsel setzte Ems die Engadiner früh unter Druck – und das mit Erfolg. In der 53. Minute vollendete ein Angreifer einen Pass in die Tiefe mit einem präzisen Schuss ins weite Eck zum 2:1. Nur drei Minuten später verlor Celerina im Spielaufbau den Ball. Ems konterte eiskalt: Querpass im Strafraum, Abschluss – 3:1. In der 59. Minute folgte das 4:1: Ein Freistoss landete im Strafraum, nach einem Kopfballduell fiel der Ball einem Ems-Angreifer vor die Füsse, der durch mehrere Abwehrspieler hindurch einschob. Celerina versuchte zu antworten. Ein schöner Freistoss von Claudio Cadonau in der 61. Minute zwang den Ems-Keeper zu einer Parade. In der Schlussphase blieb Ems das effizientere Team. In der 73. Minute trafen sie nach einem Konter den Pfosten. Zehn Minuten später erzielte Ems nach einem unübersichtlichen Angriff das vermeintliche 5:1, doch der Torschütze stand im Abseits. In der 80. Minute stellte Ems auf den 5:1-Endstand: Ein Fehlpass im Aufbau ermöglichte eine weitere Torchance, bei der Carrajo den ersten Schuss stark parierte, beim Nachschuss jedoch geschlagen war. Celerina musste sich trotz engagierter Anfangsphase am Ende deutlich geschlagen geben. Nun gilt es, sich zu erholen und auf das nächste Spiel vorzubereiten. (ep/pd)





Für den FC Celerina spielten: Diego Carrajo, Ahmed Abou El Na Ga, Gregor Steiner, Kilian Steiner, Maximillian Braun, Claudio Cadonau, Stefan Christeler, Lothar Homann, Lucas Bauer, Linard Peer, Nanes Schlegel, Cristiano Pereira, Rodrigo Pereira, Fabiano Pereira, Emmanuel Agbike