Grond interess per colliaziuns vers l’Italia

La Viafier Federala Svizra investischa in üna colliaziun directa tanter Turich e Bulsan. Che ha quist’intenziun per ün’influenza sül proget per üna colliaziun da tren tanter l’Engiadina ed il Vnuost? Pel manader da la partiziun trafic public dal Chantun es quai üna cumplettaziun.