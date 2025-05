Kurt Baumgartner wurde am Sonntag, 25 Mai, im Hotelrating von Karl Wild & Andrin Willi in der "NZZ am Sonntag" zum Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Er und seine Frau Julia, sowie René Stoye, Leiter der Belvedere Hotel Familie, und 150 Mitarbeitende in Scuol werden damit für ihr Engagement, die Professionalität und die überdurchschnittliche Leistung ausgezeichnet, die jede und jeder tagtäglich von Neuem für die Gäste und die Belvedere Hotel Familie erbringt.



Kurt Baumgartner und seine Frau beweisen, dass man in der Hotellerie mit Visionen und konsequenter Geschäftsführung auch als inhabergeführtes Unternehmen erfolgreich sein kann. Viele der Gäste kennen sie seit den Anfängen, nämlich seit über 25 Jahren. So lange betreibt das Ehepaar Baumgartner das Hotel Belvedere. Vor bald 20 Jahren kam das Badehotel Belvair hinzu und vor fast 15 Jahren das Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal. Die drei Häuser bilden die Belvedere Hotel Familie. Schon bald wird die Belvedere Hotel Familie um ein neues Mitglied erweitert. Baumgartners haben gerade mit dem Bau des „Plavna“ begonnen: Ein neues Haus mit Serviced Apartments, zusätzlichen Angebotselementen wie einem Deli & Bistro, einem erweiterten Familienbereich, Mitarbeiterrestaurant und vielem, mehr. Auch das „Plavna“ wird verbunden mit den anderen Häusern sowie dem Engadin Bad Scuol. Die Eröffnung ist für den Start der Wintersaison 2026 geplant. Ganz wichtig ist für Kurt Baumgartner aber neben einem hohen Dienstleistungsstandart die Fähigkeit die nötigen Ersatzinvestitionen aus den operativen Erträgen tätigen zu können.



Neben dem Hotelier des Jahres hat die Jury um Andrin Willi weitere Akteure der Hotellerie ausgezeichnet. So ist zum Beispiel der Concierge des Jahres Marco Vaudo, Chefconcierge des Suvretta House in St. Moritz. Er ging erst kürzlich nach 23 Saisons in den Ruhestand. In St. Moritz arbeitet auch David Frei, der Newcomer des Jahres 2025. Er ist Generalmanager des Grace La Margna. Von den 150 Schweizer Hotels, die die Jury in verschiedenen Kategorien empfiehlt, befinden sich eine schöne Anzahl in Engadin.