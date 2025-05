Ein 61-jähriger deutscher Lenker fuhr mit seinem Motorrad von Samnaun Dorf kommend, in Richtung Spiessermühle und Landesgrenze. In einer Linkskurve rutschte beim Motorrad unverhofft das Hinterrad nach rechts weg. In der Folge stürzte der Lenker auf die Fahrbahn und rutschte mitsamt dem Motorrad an den Fahrbahnrand, wo es zu einer heftigen Kollision mit der Leitplanke kam. Mit unbestimmten Verletzungen, wurde der Motorradlenker vorerst durch den Ambulanzstützpunkt Samnaun betreut und anschliessend durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Das stark beschädigte Motorrad wurde durch die Pikettgarage abgeschleppt. Ebenfalls waren Beamte des BAZG Grenzwache bei diesem Unfall im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (kapo)