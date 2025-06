Beton invezza da catram pella rondella

Il viadi cul auto da Scuol a Ftan e viceversa es pel mumaint ün pa plü stantus co normalmaing. Daspö la mità mai as stoja nempe far il sviamaint sur la Via da Tarasp e la staziun perquai cha la rondella da la via chantunala es serrada.