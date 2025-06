Zusammen mit der TCS Sektion Graubünden und mit der Hilfe von TCS-Patrouilleuren des Einsatzgebietes Ostschweiz kontrollierte die Gemeindepolizei St. Moritz am vergan­genen Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Gemeindeschule die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler aus St. Moritz. Insbesondere wurde der technische Zustand der Fahrräder zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Bezug auf Bremsen und Beleuchtung kontrolliert. Mängel wie fehlende Rückstrahler oder Einstellungen an Bremsen und Gangschaltung wurden sogleich behoben und justiert. Grössere Beanstandungen wurden vermerkt, sodass die Schülerinnen und Schüler diese zeitnah beheben lassen können. Trotz regnerischem Wetter konnten rund 80 Velos überprüft werden, wovon der Grossteil sich in einem guten Zustand befand.