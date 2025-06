Der Sommer-Kickoff von Engadin Tourismus ist für die Partner im Tal und alle Tourismus-Interessierten fester Bestandteil der Sommer Agenda. Am vergangenen Donnerstag wurde das Thema «Via» aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. Seine persönliche Sicht zum Thema teilte unter anderem Langstreckenläufer Viktor Röthlin. Er hat sich nach seiner Lungenembolie erfolgreich zurück an die Weltspitze gekämpft – mit einer Einstellung, die er aus den Trainingscamps in Kenia mitnahm. «Die Weltklasse-Läufer haben dort keine moderne Infrastruktur, wie es manch andere Athleten haben. Sie trainieren nach simplen Trainingsgrundsätzen, mit wenig Ablenkung. Und: Ihr Glück basiert auf der Einfachheit», wird Röthlin in der Medienmitteilung zitiert.





Die verschiedenen Gefühlslagen beim Unterwegssein, nahm auch Jan Steiner, Geschäftsführer von Engadin Tourismus, in seinem Beitrag unter die Lupe. Denn im Geschäftsalltag kennen alle die Euphorie zu Beginn eines Projektes gefolgt von Müdigkeit oder gar der Sinnfrage. Durchhalten, gemeinsam nach vorne schauen, war sein Wunsch an die Anwesenden. Denn, so Jan Steiner, «alle, die im Tourismusumfeld arbeiten, sind auch Wegweiser für die Gäste – sei es nur mit einem einfachen Allegra.»





Medienmitteilung Engadin Tourismus