Eines der Ziele des Fischereivereins Oberengadin St. Moritz ist die Förderung der Fischerei in der Region. Zu diesem Zweck organisiert der Verein mit seinen knapp 200 Mitgliedern am Samstag, 21. Juni, einen praktischen Ausbildungstag. Eingeladen sind Jung- und Neufischer sowie alle am Fischen Interessierten. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Unterrichtet wird bei den Gravatschaseen in den Techniken Fliegenfischen, Spinn- und Bamelifischen sowie Tippfischen. Zudem besteht die Möglichkeit, von einem erfahrenen Fliegenbinder mehr über dieses faszi­nierende Hobby zu erfahren. Treffpunkt ist um 8.00 Uhr bei den Teichen des Fischereivereins Samedan am Flughafen (der genaue Standort wird bei der Anmeldung mitgeteilt). Gefischt wird von ca. 8.30 bis 12.00 Uhr, dazwischen gibt es eine Kaffeepause und verschie­dene Informationen rund um das Thema Gewässerökologie und Fischerei. Ab Mittag sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Fischereiverein zu einem Grillplausch eingeladen. Der Fischertag ist für alle Teilnehmenden kostenlos; bei Bedarf kann die Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden.





Mit den Aufzuchtteichen setzt sich der Fischereiverein Oberengadin St. Moritz in enger Zusammenarbeit mit dem Hauptfischereiaufseher für einen nachhaltigen Fischbesatz ein. Auch die Förderung und der Erhalt einer möglichst breiten Biodiversität in und an den Gewässern gehören zu den Vereinszielen. Vor zwei Jahren wurde in Zusammenarbeit mit den Jägerinnen und Jägern ein Abschnitt des Saxbaches bei Samedan revitalisiert. Für diese Aktion wurde der Verein mit dem Förderpreis des kantonalen Fischereiverbandes Graubünden ausgezeichnet. Das Preisgeld wird nun in den Ausbildungstag investiert, mit dem Ziel, die Fischerei zu fördern.





Eine Anmeldung ist zwingend nötig. Das Anmeldeformular mit weiteren Informationen gibt es auf www.fvoberengadin.ch (News)