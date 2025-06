Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür, oder in diesem Fall: im eigenen Hotelzimmer. Das Fünf-Sterne-Haus Grand Hotel des Bains Kempinski hat mit einer Wiederverwendungsinitiative ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt: Statt ausran­gierte Möbel zu entsorgen, erhielten diese ein zweites Leben, und der daraus resultierende Erlös kommt nun einem Umweltprojekt in der Region zugute: der Entwicklung eines Gletscherschutzverfahrens am Beispiel des Morteratschgletschers.





Vom Gesamterlös von 14 894 Franken spendet das Hotel 25 Prozent an die Organisation MortaLive. Ergänzt durch weitere Mittel aus dem hotelweiten CSR-Programm von Kempinski, BE Health, beläuft sich die gesamte Spendensumme auf 10 000 Franken.





Am 17. Juni überreichte das Hotel den Spendenscheck an Dr. Felix Keller, Geschäftsführer der Organisation Mort­Alive. Die Spende unterstützt innovative Schutzmassnahmen, darunter die künstliche Schneeproduktion ohne elektrischen Strom als idealen Gletscherschutz, eine zukunftsweisende Methode, um deren Abschmelzen messbar zu verlangsamen.

