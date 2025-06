Im Oberengadin, wo sich das höchstgelegene Biberrevier Europas befindet, konnten zwei junge Biber sicher nachgewiesen werden. Der Nachweis der Jungtiere in Samedan gelang dem zuständigen kantonalen Wildhüter Mitte Juni. Seit 2017 bis Anfang 2025 lebte der Biber alleine im Oberengadin. Erst Ende Februar, mitten in der Paarungszeit, konnte die Bildung eines Biberpaares dokumentiert werden. Nach einer Tragzeit von 15 Wochen bringen Biberweibchen zwei bis vier Jungtiere zur Welt. Diese verlassen den schützenden Bau erst nach ein paar Wochen zum ersten Mal. Im Alter von zwei Jahren wandern die Jungtiere einer Biberfamilie ab, um ein eigenes Revier an einem freien Gewässerabschnitt zu gründen. (staka)