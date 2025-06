Im Kanton Graubünden gibt es immer weniger Fischerinnen und Fischer. Vor allem die Verkaufszahlen der Saisonpatente sind seit etlichen Jahren rückläufig. Grundvoraussetzung für den Erwerb eines Patents ist der Sachkundenachweis (SaNa), der mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Doch mit der Theorie alleine ist es nicht getan: Wer erfolgreich fischen will, muss auch praktische Kenntnisse mitbringen. Nur – wo kann man diese erwerben? Der Fischereiverein Oberengadin St. Moritz hat am vergangenen Samstag einen praktischen Ausbildungstag für Jung- und Neufischende organisiert. Erfahrene Fischer aus dem Verein gaben ihr jahrelanges Wissen weiter; die Tipps und Tricks wurden von den rund 20 Teilnehmenden dankbar aufgenommen. Anschliessend offerierte der Fischereiverein ein Mittagessen in seinem Vereinslokal bei den Aufzuchtsteichen in Samedan. Dort konnte weiter gefachsimpelt werden. Finanziert wurde der Anlass über das Preisgeld eines Förderpreises, den der Verein vor zwei Jahren vom kantonalen Fischereiverband Graubünden für Revitalisierungsmassnahmen am Saxbach erhalten hat. Denn neben dem Fischen ist dem Verein auch der Schutz der Gewässer und die ökologische Aufwertung der Lebensräume ein Anliegen.



(Einges.)



Fotos: Reto Stifel