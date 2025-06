Da gnir eletta sco üna da 140 persunas chi s’han annunzchadas per las duos plazzas vacantas i’l team da las guardgias dal parc es stat, sco cha Claudia Gerber ha dit invers RTR, «per mai üna gronda furtüna». La seguonda plazza vacanta ha survgni Fadri Schorta. La prüma duonna i’l team da las guardgias dal Parc Naziunal Svizzer (PNS) nu’s vaiva laschà far temma da la gronda concurrenza: «Eu m’ha dit, scha tü nu t’annunzchast brich per quista plazza chi t’interessa tant, lura es simplamaing üna totla.»





Adüna darcheu alch nouv

Claudia Gerber es creschüda sü a Turich in üna famiglia da paurs ed ha stübgià indschegnera da l’ambiaint. Ultra da quai ha la duonna da 33 ons fat in Engiadina Bassa eir amo il giarsunadi da falegnama. I’ls ultims desch ons ha la nouva guardiana dal parc lavurà in differents lös in Engiadina ed illa Val Müstair. Daspera ha ella eir fat cun success l’examen per ir a chatscha. «Eu n’ha adüna gnü grond interess per flora e fauna», ha dit Claudia Gerber, «quista paschiun, cumbinada cun mias sco-laziuns, es la premissa ideala pel job da guardiana dal parc.»





Adüsada d’esser l’unica duonna

Ella e seis collega survegnan i’ls prossems mais ün’introducziun in lur lavur i’l PNS. Ch’ella es la prüma duonna in ün ravuogl masculin nu fa temma a Claudia Gerber. «Sco falegnama n’haja eir lavurà in prüma lingia cun homens», surria ella. (rtr/fmr)