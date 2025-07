Mit der Fusion geht die 40-jährige Geschichte eines Bobclubs am Ziel des Olympia Bob Run weiter. Die meisten Bob Clubs in der Schweiz stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Steigende Kosten durch höhere Anforderun­gen an Material und Transportkosten sowie herausfordernde Athletensuche. Nachdem der Bob Club Celerina keine Athleten mehr in den Nationalkadern hatte, diskutierte der Vorstand verschie­dene Optionen. Der ehemalige Spitzenathlet und Vorstandsmitglied des Clubs Christian Meili regte an, stattdessen eine Fusion mit einem anderen Bob Club zu prüfen. Kurz darauf fanden die ersten Gespräche mit dem Vorstand des Bob Clubs Svizzera Italiana mit Sitz in Pontresina statt. In diesem mischt Cedric Follador an der Weltspitze mit. Beide Vorstände waren sich im Grundsatz schnell einig, und so ging es an die Ausarbeitung der Rahmenbedingungen einer Fusion. Diese haben beide Clubs an ihrer letzten Generalversammlung genehmigt und sodann anschliessend in einer ersten Versammlung des fusionierten Clubs den neuen Vorstand bestimmt. Die beiden fusionierten Clubs treten neu unter «Bob Club Celerina/Engadin» mit Sitz in Celerina auf. Präsident des Clubs ist der vormalige Vorsitzende des Bob Clubs Svizzera Italiana, Damiano Bregonzio, während Claudio Lattmann vom ehemaligen Bobclub Celerina als Vizepräsident mitwirkt. (Einges.)