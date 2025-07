Guus van der Kaaij, der das Eishockey-ABC beim EHC St. Moritz gelernt hat, ist am Mittwoch von den Rouyn-Noranda Huskies in der ersten Runde an 39. Stelle gedraftet worden. Die Rouyn-Noranda Huskies sind ein Junioren-Eishockeyteam aus der Provinz Québec, das in der Québec Maritimes Junior Hockey League, kurz: QMJHL spielt. Die QMJHL ist eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen, die die Canadian Hockey League bilden. Der 18-jährige schweizerisch-niederländische Defensivspieler steht beim HC Davos unter Vertrag und war zuletzt an den EHC Olten ausgeliehen. Für van der Kaaij beginnt das Nordamerika Hockey-Abenteuer bereits am 11. August: Dann wird er in Kanada zum Rookie Camp erwartet. Ob Nordamerika für ihn eine Option ist, wurde er im vergangenen September in einem Artikel für die EP/PL gefragt? «Ja, schon, aber jetzt möchte ich vor allem für den HC Davos alles geben», sagte er damals im Wissen, noch einen weiten Schritt machen zu müssen, um über dem Teich für die Vereine interessant zu werden. Diesen Schritt hat er ganz offensichtlich gemacht, wie der Erstrundendraft nun zeigt. Gemäss swisshockeynews.ch wurden beim Draft insgesamt acht Spieler mit Bezug zur Schweiz ausgewählt. Es war das erste Mal, dass der Draft drei Runden umfasste, da in der kommenden Saison drei Importspieler in der Canadian Hockey League spielen dürfen.



Autor: Reto Stifel

Foto: M. Parrée