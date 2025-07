Ein 25-jähriger Automobilist fuhr am Freitag gegen 14.50 Uhr von Poschiavo herkommend, auf der Berninapassstrasse, in Richtung Livigno. Oberhalb von San Carlo geriet er nach ersten Erkenntnissen infolge Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es mit dem 60-jährigen Lenker eines Personenwagens zu einer heftigen Frontalkollision. Ein weiteres auf der Gegenfahrbahn durch einen 62-jährigen Lenker fahrendes nachfolgendes Fahrzeug, konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf den stehenden Personenwagen auf. Durch diese beide Kollisionen wurden insgesamt drei Personen mittelschwer verletzt und durch die Ambulanz in das Ospedale San Sisto Poschiavo gebracht. Anschliessend erfolgte eine Verlegung von zwei verletzten Personen ins Spital Oberengadin nach Samedan. Bei diesem Unfall waren zwei Rettungsfahrzeuge des Centro Sanitario Valposchiavo, sowie eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, sowie zwei Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde das Bezirkstiefbauamt aufgeboten. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge musste mit dem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden ermittelt.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden