Claudio Viletta wurde 1953 in Zernez geboren und ist dort aufgewachsen. Nach einer vierjährigen Ausbildung als Elektriker entschied er sich 1974 für eine zweite berufliche Herausforderung und absolvierte bei der damaligen PTT eine dreijährige Lehre als Fernmeldespezialist. 1981 zog Claudio mit seiner Frau Hildi nach La Punt, wo die beiden ihr eigenes Haus bauten. Beruflich blieb Claudio der PTT und später Swisscom treu – insgesamt 38 Jahre lang. Ab 1990 übernahm er im Innendienst Verantwortung und leitete bis 2005 die Digitalisierung im Engadin.





Eine Herzensangelegenheit wurde ihm der Skiclub La Punt, den sein Sohn Sandro 2009 zusammen mit ein paar Kollegen gründete – zunächst ein kleiner Freundesverein, damit Sandro offiziell für La Punt starten konnte. 2012 übernahm Claudio das Präsidium. Unter seiner Leitung engagierte sich der Club beim Engadin Skimarathon und beim Frauenlauf und weiteren Grossveranstaltungen in La Punt, wie der Tour de Suisse.





Durch die sportlichen Erfolge von Sandro wuchs die Mitgliederzahl sprunghaft – und doch blieb der Verein seiner Philosophie treu: keine Konkurrenz zum Skiclub Zuoz und deren JO, sondern eine familiäre, offene Gemeinschaft mit Fokus auf Geselligkeit. So entstand eine lebendige «SO» – Seniorenabteilung – mit vielfältigen Aktivitäten: Velotouren, Herbstwanderungen, Skifahren, Schneeschuhtouren, Jassabende und eine stimmungsvolle Generalversammlung. Dabei wird stets ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass alle mitmachen können – getreu Claudios Motto: «Vereinsanlässe für alle! Wer nicht wandern oder Velofahren kann, soll trotzdem beim geselligen Teil dabei sein.»





Claudio packt an, wenn Hilfe gebraucht wird – sei es bei der Organisation von Vereinsanlässen oder bei der Durchführung von Grossveranstaltun­gen. Mit grossem Einsatz und der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau gelingt es ihm, den Verein finanziell auf gesunde Beine zu stellen. Die Mitgliederbeiträge fliessen in die Unterstützung des regionalen, kantonalen und schweizerischen Skiverbands. Die Einnahmen aus den Anlässen, bei denen der Skiclub mithilft, werden wiederum für die vielfältigen Vereinsaktivitäten eingesetzt, die das Gemeinschaftsleben in La Punt bereichern.





Claudio Viletta steht für Engage­ment, Verlässlichkeit und Herzlichkeit. Sein Wirken macht La Punt lebenswerter, sein Beispiel motiviert – und sein unermüdlicher Einsatz für das Dorfleben macht ihn zu einem würdigen «La Punter des Jahres 2024.» (Einges.)