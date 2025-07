Bereits am Freitag setzte der tschechische Athlet Tomas Farnik ein erstes Ausrufezeichen: Beim «GoVertical» auf den Gipfel des Piz Languard unterbot er den bisherigen Streckenrekord und erreichte nach 1:05:31 Stunden das Ziel. Bei den Frauen dominierte einmal mehr die Lokalmatadorin Flurina Eichholzer, die mit 1:12:51 Stunden erneut als Schnellste auf dem Gipfel stand.





Wetter spielte kurz nicht mit

Am Samstag folgten die Hauptrennen zunächst mit einem kleinen Dämpfer: Ein unerwarteter Wetterumschwung mit Gewitterprognose über Teilen der Strecke zwang die Rennleitung zu einer Startverschiebung für «Steinbock» und «Corvatsch». Dank Wetterbesserung und dem späteren Einsetzen der Sonne konnte jedoch jedes Rennen wie geplant stattfinden. Tomas Farnik liess auch am Samstag nichts anbrennen: Nach seinem GoVertical-Sieg gewann er auch den «Steinbock» mit einer Zeit von 1:24:58 Stunden. Bei den Frauen siegte Anja Probst in 1:44:42 Stunden.





Den «Corvatsch»-Trail über 30 Kilometer und 1800 Höhenmeter entschied Simon Schäppi in 2:57:01 Stunden für sich und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Jahr 2022. Schnellste Frau war Monika Schumacher mit einer Zeit von 3:36:40 Stunden.





Neuer Streckenrekord

Der krönende Abschluss des Wochenendes war der Bernina Gletschermarathon: Auf über 42 Kilometern und 2600 Höhenmetern führte die Strecke über Gletscher, Bergpässe und Panoramawege. In einem packenden Rennen sorgte der Schweizer Christian Mathys für den nächsten Paukenschlag: Mit einer Zeit von 4:39:04 Stunden pulverisierte er den bisherigen Streckenrekord um volle 20 Minuten – ein Meilenstein in der Geschichte der Bernina Ultraks. Auch bei den Frauen wurde stark gelaufen: Andrea Vlasakova aus Tschechien sicherte sich den Sieg in 5:42:44 Stunden.





2026 werden die Trails rund um Pont­resina erneut ins Rampenlicht rücken: Die nächste Ausgabe der Bernina Ultraks findet wie gewohnt am ersten Juli-Wochenende statt: am 3. und 4. Juli 2026. Medienmitteilung Bernina Ultraks