Die sommerlichen Temperaturen und das atemberaubende Panorama luden dazu ein, nach draussen zu gehen. So sahen das auch die 30 Kinder, welche am Bikecamp teilnahmen. Während vier Tagen freuten sich die Kinder und Jugendlichen darauf, viel Neues rund ums Biken zu lernen und ein echtes Lagerfeeling zu erleben. Das Programm des Tagescamps dauerte jeweils von 9.30 bis 16.00 Uhr und enthielt zwei Trainings mit einem top motivierten und ausgebildeten Trainerteam. Auf Platz wurde spielerisch an der Koordination und Technik auf dem Bike gearbeitet. Die Kids fuhren Slalom, balancierten über Hindernisse, machten Stafetten, bekamen eine Einführung in diverse Bike-Tricks und konnten sich dank wertvoller Tipps und Tricks der Trainerinnen und Trainer Schritt für Schritt verbessern. Von der Gorilla-Position über Bremstechniken bis hin zu Sprüngen wurde jedes Kind auf seinem Stand gefördert.





«Es ist wie eine Gemeinschaft»

Nebst den Einheimischen gab es eine bunte Mischung von Kindern aus verschiedenen Kantonen, denn das Camp wurde auch mit Übernachtung ange­boten. Für die Kinder, welche am Übernachtungscamp teilnahmen, gab es eine 24-Stunden-Betreuung mit einem vielseitigen Rahmenprogramm. Dazu gehörte die Vollverpflegung, spannende Abendprogramme und vier Nächte in der Jugendherberge Scuol.





Die 13-jährige Lorin Buchli aus Binningen sagt: «Es ist cool, dass man am Abend nicht nach Hause gehen musste, sondern eine ganze Woche hier war. Es ist wie eine Gemeinschaft – alle die, die schon mal hier waren, kommen jedes Jahr wieder.» Von Kennenlernspielen über Filmabend bis hin zu einer Schnitzeljagd durch Scuol war alles dabei. Als Abschluss wurde die Lager-Olympiade durchgeführt, welche interaktiv aus vielen Spielen bestand und für viele lustige Momente sorgte.





Stimmen aus dem Camp

Die neunjährige Carla aus Sent berichtete begeistert von ihren Fortschritten: «Ich habe gelernt, über grosse Schanzen zu fahren.» Ihr sechsjähriger Bruder Ludwig war ebenfalls dabei und freute sich: «Ich fand am coolsten, bergauf zu fahren und die Trails zu fahren.» Dass auch das Trailfahren gelernt sein will, erläutert der 13-jährige Julien aus Sissach: «Wenn es auf einem Trail steil ist und man in eine Kurve fährt, muss man den Kopf tief Richtung Fahrrad bewegen.» Die Infrastruktur bot alles, was das Bikerherz begehrt.





Die Gemeinde hat eine tolle Infra­struktur zur Verfügung gestellt und auch die Bergbahnen Scuol unterstützten das Camp. Durch den Ferienpass konnte auch der ÖV genutzt werden. «Es war ein supercooles Camp», resümierte Campleiter Lukas Sprenger dankend.





MS Sports mit über 420 Camps

Die Sport- und Eventagentur MS Sports organisiert im Jahr 2025 über 420 Camps in neun verschiedenen Sportarten in der ganzen Schweiz. Ob Biken, Reiten, Tanzen, Fussball, Polysport, Racket, Schneesport, Gaming sowie Outdoor & Sport, es gibt für jedes Kind (Jahrgang 2010–2019) das passende Camp. Von Anfängern bis zum Supertalent sind alle Kids willkommen und werden entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. Medienmitteilung MS Sports