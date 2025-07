Der 65-Jährige befand sich als Mitglied einer Siebenergruppe über den Nordostgrat auf dem Aufstieg zum Chilbiritzenspitz. Er kletterte in einer Zweierseilschaft voraus, als sich nach 14 Uhr nach ersten Erkenntnissen ein grösserer Steinbrocken löste und den Mann gut 50 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe riss. Die Gruppe alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Unter Beizug eines Rettungsspezialisten Helikopter barg eine Rega-Crew den Mann, welcher seinen Verletzungen am Unfallort erlag. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden den genauen Hergang des Absturzes.