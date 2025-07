Der 25-jährige in der Schweiz wohnhafte Portugiese fuhr am Sonntag um 01.45 Uhr auf der Engadinerstrasse H27 von Scuol in Richtung Ardez. In einer Rechtskurve bei Plan d'En fuhr er mit seinem Personenwagen nach links und verliess die Strasse. Im angrenzenden Grünstreifen schlug das Fahrzeug auf einer Erhöhung auf und wurde über einen rund drei Meter breiten Bach katapultiert. Danach schlug es auf einem Kiesplatz auf und kam dort total beschädigt zum Stillstand. Die Kantonspolizei Graubünden führte mit dem Mann eine Atemluftprobe durch und aberkannte ihm aufgrund des Ergebnisses den ausländischen Führerausweis. (kapo)