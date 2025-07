Dem Laufleiter Riet Gordon gelang es, interessante Routen im Gebiet zwischen Chastlatsch und Choma suot zu legen. Alpenrosen und Steine bremsten zwar das Tempo, erleichterten aber dank der Hügel und Steine die Orientierung.





In der Kategorie Rot über 4,1 Kilometer konnte Andri Aebi vom CO Engiadina den ersten Platz erreichen. Angela Wild lief auf Platz 3. In der Kategorie Orange über drei Kilometer lief Corina Aebi vom CO Engiadina auf den ersten Platz. Zudem hat Andri Aebi den ausgelosten Tagespreis erhalten.





Kommenden Donnerstag, 17. Juli, findet der 3. Engadiner Abend-OL statt. Treffpunkt ist der Schiessstand St. Moritz. Startzeit zwischen 17.15 und 18.15 Uhr. Es werden wieder fünf Kategorien angeboten: Die Kategorien Schwarz bis Rot sind technisch schwierig. Sie setzen Kenntnisse vom Kartenlesen und die Anwendung eines Kompasses voraus. Die Kategorien Grün und Blau sind kürzer und einfacher. Sie richten sich an OL-Anfänger und Familien, die das Wegenetz für die Postensuche nutzen.