Definitives Aus für La Baracca

La Baracca in St. Moritz, ein beliebter Veranstaltungsort in einer ausgedienten Baubaracke, musste definitiv geschlossen werden. Nach einer dreijährigen Zusatzrunde erlauben baurechtlicher Vorschriften den Weiterbetrieb nicht mehr. Zudem sollen an diesem Standort schon bald Bagger auffahren.