Der traditionsreiche Lauf zieht Jahr für Jahr Sportlerinnen und Sportler verschiedenster Alters- und Leistungsklassen an und vereint Naturerlebnis, sportlichen Ehrgeiz und kameradschaftliches Miteinander auf einzigartige Weise.





Der vom lokalen OL-Verein, CO Engiadina, organisierte Engadiner Abend-OL ist längst mehr als nur ein gewöhnlicher Orientierungslauf – er ist ein Highlight im regionalen Sportkalender und hat sich über die Jahre zu einem festen Treffpunkt für die lokale OL-Gemeinschaft entwickelt.





Vergangenen Donnerstagabend fanden sich wieder über 120 Teilnehmer zum Start des 3. Abendlaufes beim Schützenhaus St. Moritz, ein. Das Laufgebiet war zwischen Fullun, Strietta und God Dimlej. Unter den vielen begeisterten Teilnehmern befanden sich auch einige in der OL-Szene bekannte Läufer wie die ehemaligen Weltmeister Thomas Bührer, Marie-Luce Romanens, Matthias Merz, aber auch Ruth Humbel oder die in der Ski-OL Szene bekannte Estin Epp Paalberg. Sie alle liefen nicht mehr um Spitzenplätze, sondern genossen sicherlich die Auseinandersetzung mit Karte und Kompass. Am Schluss der Veranstaltung sah man verschwitzte, aber glückliche und zufriedene Läufer. Sie genossen die von Angela Wild gelegten Bahnen sicherlich und lobten die Bahnlegerin. Das Terrain war teilweise etwas ruppig und steil, und die Alpenrosen verhinderten ein ganz schnelles Laufen, aber wenigstens kam man nicht mit von Brombeeren zerkratzen Beinen aus dem Wald.





Der 4. Engadiner Abend-OL findet am Samstag, 26. Juli, in Vicosoprano statt. Gelaufen wird auf der OL-Karte Borgonovo. Startzeiten zwischen 13.30 und 16.15 Uhr. Anmelden kann man sich am Start oder unter entry.picoevents.ch. Unter den Teilnehmern wird ein Tagespreis verlost, und wer an mindestens vier Läufen teilgenommen hat, hat die Chance auf den Gewinn des Gesamtpreises.





Für diejenigen der Sportler, die noch nicht genug vom OL haben, wird auf die von der CO Engiadina und den Bergbahnen unterstützten Postennetze hingewiesen. Von Mitte Juli bis Ende August sind auf den folgenden Bergen Trainingsposten gesteckt: Muottas Muragl, Corviglia/Marguns, Corvatsch/Furtschellas und Albulapass. Die entsprechenden Karten gibt es an den Talstationen und den Infostellen im Engadin.

Autor: Hanspeter Achtnich





Rangliste:

Kat. Schwarz: 4.8 km/200m Höhe/15. Posten

1. Rang Andreas Rüedlinger OLK Rafzerfeld 46.32

2. Rang Timo Tantanini OLC Kapreolo 47.26

3. Rang Joel Boner OLV Zug 48.15





Kat. Rot 3.5 km/140m Höhe/12 Posten

1. Rang Ines Merz OLG Basel 36.36

2. Rang Rahel Rüedlinger OLG Winterthur 39.20

3. Rang Sebastian Rüegg OLG St. Gallen 40.04





Kat. Gelb 3.1 km/120 m Höhe /13 Posten

1. Rang Christoph Oetiker CO Engiadina 40.14

2. Rang Sven Mattey 40.16

3. Rang Claudio Wetzstein OLG Chur 42.36





Kat Grün: 2.8 km/90m Höhe/11 Posten

1. Rang Timo Gächter 34.04

2. Rang Lena Koch 37.23

3. Léa Sophie Siegrist OLG Bern 39.51





Kat. Blau 2.3 km /60m Höhe 9 Posten

1. Burtel Defila Cinuos-chel 19.27

2. Giusep Defila Cinuos-chel 21.53

3. Andreas M. Zaugg OL Regio Burgdorf 26.46





Gewinner Tagespreis Essensgutschein Hotel Hauser Lukas Mosimann aus Unterseen