Ils pros pendros – üna granda tematica?

Daspö il pü tard ils 1. gün sun ils pros in Engiadin’Ota pendros – dimena que regna ün scumand d’entrer i’ls pros per umauns scu eir per bes-chas chasaunas. Ma vain que eir tgnieu aint da la populaziun – ed haun las vschinaunchas eir da der chastihs in connex cun la clameda our d’preda?