Schweizer sind für elektronische Stimmabgabe

In einer vom Marktforschungsinstitut YouGov und der Post durchgeführten Umfrage haben sich 78 Prozent der rund 2000 Befragten für die Einführung einer elektronischen Stimmabgabe in der Schweiz ausge­sprochen. Dies als Ergänzung zur Abstimmung per Brief und an der Urne.