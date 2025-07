In mehreren Regionen wurden auch im 2. Quartal 2025 wiederholt Wolfspaare festgestellt, die gemeinsam ein Gebiet besetzen. Bis zum Ende des zweiten Quartals konnte jedoch noch in keinem der Gebiete eine neue Rudelbildung nachgewiesen werden. Von Januar bis Ende Juni 2025 wurden im ganzen Kanton 23 Nutztiere durch Wölfe getötet und fünf verletzt.



Nach wie vor streifen zwei Wölfe im Oberengadin herum, sesshaft sind sie im Gebiet zwischen Brail und Samedan. Es handelt sich um dasselbe Paar, das bereits im Vorjahr im Gebiet festgestellt wurde. Im Unterengadin gingen im 2. Quartal Nachweise eines Wolfspaares ein, welches sich in dieser Zeit insbesondere zwischen Scuol und Strada/Tschlin bemerkbar machte. Ein Wolf auf dem Gemeindegebiet von Pontresina wurde aufgrund von problematischem Verhalten gemäss Konzept Wolf Schweiz erlegt.



Im 2. Quartal gingen mehrere Hinweise von Bären ein. Dabei gab es seit 2008 erstmals wieder Nachweise eines Bären in Mittelbünden. Aufgrund der Nachweise kann es sich um mehrere Individuen handelt. Die genetische Identifikation ist Stand Ende Juni noch ausstehend. Mitte Juni kam es im Val S-charl, auf dem Gemeindegebiet von Scuol, zu Schäden an Nutztieren, wobei ein Bär sechs Schafe gerissen hat.



Ende April tappte ein Goldschakal auf dem Gemeindegebiet von Zernez in eine Fotofalle. Im gleichen Gebiet gingen zwei Nachweise von Sichtungen ein welche, nicht überprüft werden konnten.