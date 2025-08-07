Die Schweiz hat bei der UNO-Plastikkonferenz in Genf ein «historisches» Abkommen gegen Plastikverschmutzung gefordert. Die rund 170 beteiligten Staaten sollen sich für einen verbindlichen Vertrag einsetzen.
07.08.2025sda 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
«Wir wollen der Plastikverschmutzung ein Ende setzen. Wir wollen die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen. Und wir wollen das jetzt tun», sagte die Vorsteherin des Bundesamtes für Umwelt, Katrin Schneeberger, am Dienstag zu Beginn der ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben