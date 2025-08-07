Eine Petition mit 17 204 Unterschriften gegen den Abschuss von Wolfswelpen hat Regierungsrätin Carmelia Maissen am Donnerstag in Chur entgegengenommen. Sieben Wolfschutzorganisationen stellen sich gegen die geplante Dezimierung von Wolfswelpen durch die Bündner Jägerschaft.
07.08.2025
«Stoppen Sie die Dezimierung von Wolfswelpen unter Mithilfe der Patentjägerinnen und Patentjäger!» So lautet die Forderung der Petition, die von Wolfs-Hirten und sechs weiteren Wolfschutzorganisationen lanciert wurde. Am Donnerstag um 13.30 Uhr ...