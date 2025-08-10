Mit 118 829 Logiernächten starteten die Oberengadiner Hotels gemäss der Engadin Tourismus AG erfolgreich in den Sommer 2025. Sie übertrafen dabei das Resultat aus dem Vorjahr um 8,9 Prozent.
10.08.2025Medienmitteilung 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Dank dem spätgelegenen Pfingstwochenende öffneten einige Hotels früher als gewohnt für die Sommersaison. Zudem spielte das angenehme Bergsommerwetter der Engadiner Hotellerie in die Karten und verwöhnte die Gäste während Wochen. Die Hotels ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben