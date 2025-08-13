Celerina scheidet nach Drama im Penaltyschiessen aus
Der FC Celerina hat den Einzug in die nächste Runde des Schweizer Cups auf dramatische Art und Weise verpasst. Trotz starker Leistung, zahlreicher Chancen und einer zwischenzeitlichen Führung unterlagen die Engadiner dem FC Urnäsch im Elfmeterschiessen mit 7:6 (4:4).
13.08.2025Korrespondent:in 3 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits nach zwei Minuten setzte Celerina das erste Ausrufezeichen: Sebastian Pfäffli spielte einen präzisen langen Ball in den Lauf von Mirko Paulangelo, doch dessen Abschluss geriet zu schwach und stellte den ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben