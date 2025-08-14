Wilde Nachbarn sind Tiere, die unmittelbar vor unserer Haustür leben. Die Organisation «Wilde Nachbarn Engadin – Val Müstair» lanciert ihr neuestes Projekt mit Fokus auf Heuschrecken. Unterstützt wird es von der Engadiner Naturforschenden ...
Angelika Abderhalden bestimmt die in der Val Susauna gefangenen Heuschrecken. Fotos: Stefanie Wick Widmer
In den Insektengläsern von David Jenny sind Grosse Höckerschrecken. Oben posiert dabei ein Männchen, unten ein Weibchen.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben