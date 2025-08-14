Üna nouva società ramassa ils mezs finanzials per fabrichar ün pumptrack a Müstair. Quai fa ella tanter oter sün üna tabla cun spordscher ün code QR per donaziuns a Müstair güst sper il Camping Muglin. Schi grataja da ramassar 380'000 francs pudess il pumptrack gnir fabrichà l’on chi vain.
14.08.2025FMR 4 min
La tabla a Müstair chi renda attent al crowdfunding pel proget dal pumptrack (fotografia: David Truttmann).
Daspö passa ün mais renda üna tabla a Müstair attent ad ün sömmi d’üna nouva società. Quella voul fabrichar sün quel terrain pro la tabla, nempe pro’l Muglin d’Immez sper il Camping Muglin, üna nouva attracziun per il temp liber – ...
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
