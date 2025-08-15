Das Ablagerungsvolumen hat sich seit dem Bergsturz deutlich verringert, ist aber immer noch eindrücklich: Das Material liegt durchschnittlich zwölf Meter hoch, das gesamte Volumen wird auf 4,6 Millionen Kubikmetern beziffert. Foto: Reto Stifel
Der Bergsturz am Piz Scerscen hatte einen Schuttstrom aus Felsen, Eis und Schnee zur Folge, der sich von der Absturzstelle über sechs Kilometer bis in die obere Val Roseg bewegte. Foto: Gemeinde Samedan
Der Bleiche Klee wächst bereits wieder auf dem Sturzmaterial. Foto: M. de La Harpe
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben