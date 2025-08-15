Als am 14. April des letzten Jahres frühmorgens der Berg kam, war es noch ruhig in der Val Roseg. Damals lösten sich am Piz Scerscen mehrere Millionen Kubikmeter Fels. Diese stürzten auf den Gletscher und rissen Schnee und Eis mit. Der ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login