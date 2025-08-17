Il Cumün da Val Müstair ha infuormà davart sia analisa da privels. Quella nun ha identifichà propi privels plü gronds e serius per la val, cun excepziun da quels chi’s cugnuoscha fingià. Ma l’analisa ha tuottüna intimà il cumün d’etablir ün stab directiv e da far ün’offensiva comunicativa.
17.08.2025FMR 7 min
Avant quatter ons – ils 23 avuost 2021 – es gnüda giò üna bouda plü gronda a Bos-chetta tanter Sta.Maria e Valchava (fotografia: Peder Caviezel).
Avant quatter ons – ils 23 avuost 2021 – es gnüda giò üna bouda plü gronda a Bos-chetta tanter Sta. Maria e Valchava. Quella vaiva devastà la via ed interruot tuot il trafic tras la Val Müstair. Eir in vista a tals incidaints ha il cumün ...
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
