Der EHC St. Moritz beginnt die Meisterschaft der 2. Liga am 21. September mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen. Am Sonntagabend stand gegen den Glarner EC das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Die Engadiner traten ohne einige Titulare an, dafür mit zwei Drittel der Spieler im Juniorenalter.
Die Partie gegen die Glarner ging nach mehrheitlich ausgeglichenem Spiel schliesslich mit 2:5 verloren. Gian-Luca Niggli hatte im ersten Drittel die Glarner Führung wettmachen können, und Mattia Püntener erzielte im zweiten Abschnitt den ...
