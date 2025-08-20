Die Partie gegen die Glarner ging nach mehrheitlich ausgeglichenem Spiel schliesslich mit 2:5 verloren. Gian-Luca Niggli hatte im ersten Drittel die Glarner Führung wettmachen können, und Mattia Püntener erzielte im zweiten Abschnitt den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login