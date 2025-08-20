Erster Test endet mit Niederlage

Der EHC St. Moritz beginnt die Meisterschaft der 2. Liga am 21. September mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen. Am Sonntagabend stand gegen den Glarner EC das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Die Engadiner traten ohne einige Titulare an, dafür mit zwei Drittel der Spieler im Juniorenalter.