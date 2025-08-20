Der FC Celerina hat am Samstagabend einen überzeugenden Start in die neue Saison gefeiert. Gegen den FC Ems setzten sich die Engadiner klar mit 0:4 durch – und hätten bei konsequenter Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können.
20.08.2025
Schon in den Anfangsminuten zeigte sich, dass die Gäste den Ton angeben würden. Bereits in der 2. Minute sorgte Giuliano Colja mit einer Flanke von links für Gefahr. Der Ems-Keeper konnte nur unzureichend klären, doch Stefan Christeler verpasste ...
