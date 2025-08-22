Diese zwischen 1938 und 2005 veröffentlichten Berichte dokumentieren jahrzehntelange Lawinenbeobachtungen und die Schneeforschung durch Forschende aus der Schweiz und der ganzen Welt. Diese Berichte sind laut einer Mitteilung von SLF News nun im institutionellen Repositorium «Dora» für alle zugänglich.





Die Sammlung umfasst frühe Messungen der Schneedecke bis hin zu detaillierten Berichten über grosse Lawinenereignisse und bietet einen Einblick sowohl in die Geschichte der Schneewissenschaft als auch in die Entwicklung der Sicherheitsmassnahmen in alpinen Regionen. Einige Beispiele: Bereits in den 1940er-Jahren untersuchten Forschende beispielsweise intensiv die Kristallplastizität von Schnee und entwickelten daraus neue expe­rimentelle Ansätze, um das komplexe Verformungsverhalten von Schnee besser zu verstehen (Interner Bericht Nr. 24 «Kristallplastische Vorgänge im Schneeaggregat II»).





Historische Lawinenereignisse wie die verheerende Lawine von 1958/59 im Iran führten zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit und verbesserten Schutzmassnah­men (Interner Bericht Nr. 332 «Protection of Highways against snow hazards in Iran. 1st of February to 30th of April 1960»). Experimente mit Lawinenbarrieren und Wiederaufforstung in alpinen Regionen in den 1960er-Jahren lieferten wichtige Erkenntnisse zur Sicherung von Bergwaldgebieten und deren Beitrag zur Lawinenprävention (Interner Bericht Nr. 445 Programmvorschläge zum Forschungsprojekt «Aufforstung im Lawinengebiet» (Versuchsgebiet Stillberg, Dischmatal-Davos)» und interner Bericht Nr. 484 «Allgemeines Programm zum Forschungsprojekt ‹Stillberg› über den Lawinenschutz in Aufforstungen».





Forschungen zur Verbesserung der Sicherheit bei Lawinenrettungen in den 1990er-Jahren führten zur Entwicklung und Erprobung des ABS-Lawinenairbags, der das Risiko einer Verschüttung nachweislich verrin­gert (Interner Bericht Nr. 686 «Untersuchungen über die Wirkung des Lawinenballons. Bericht Versuche Winter 1994/1995»).





Die Digitalisierung und Veröffentli­chung dieser historischen Forschungsergebnisse auf «Dora» bewahrt laut SLF News wertvolles wissenschaftliches Erbe und fördert zukünftige Fortschritte in der Lawinenforschung und der Sicherheit in den Alpen.



SLF Medienstelle