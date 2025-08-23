Wie andernorts im Engadin reifen heuer auch rund um Zernez verschiedene Getreidesorten und prägen damit das Landschaftsbild. Hier Futtergerste vor der Kulisse des Piz Linard. Fotos: Jon Duschletta
Die allerorts aufgetürmten Siloballen beweisen, dass die Landwirte in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Heu eingefahren haben. Dieses Luxusproblem hat viele Landwirte dazu veranlasst, heuer auf die Karte Ackerbau zu setzen und Getreide anzupflanzen.
Arno Gabriel aus S-chanf hat heuer den Versuch gewagt, zwischen S-chanf und Zuoz Futtermais anzupflanzen.
