Der FC Celerina hat auch das zweite Saisonspiel der 4. Liga für sich entschieden. Im ersten Auftritt vor heimischem Publikum auf San Gian bezwangen sie den CB Surses mit 2:1. Das Heimteam war in der ersten Halbzeit überlegen und führte durch den Führungstreffer von Paulangelo verdient. Nach der Pause wurden die Gäste aus Surses stärker und konnten ausglei­chen. Kurz vor Schluss entschied der eingewechselte Mulloni mit dem Siegtor das Spiel zugunsten des FC Celerina. Die Engadiner bleiben damit ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag ist der FC Thusis Cazis auf San Gian zu Gast.





Eine Niederlage im ersten Heimspiel der Saison musste dagegen Valposchiavo Calcio einstecken. In einer ausge­glichenen Partie unterlagen die Puschlaver dem FC Rüthi 0:1. Die Gäste erwiesen sich in einem chancenarmen Spiel als das effizientere Team. Der Siegtreffer fiel 15 Minuten vor Schluss. Die Südbündner stehen mit drei Punkten aus zwei Spielen im Tabellenmittelfeld der 2. Liga. Am nächsten Samstag steht das Auswärtsspiel beim FC Winkeln auf dem Programm.





Einen optimalen Saisonstart erwischte auch der zweite engadiner Verein. Die Lusitanos de Samedan konnten nach dem Heimsieg zum Auftakt auch das erste Auswärtsspiel für sich entscheiden. Bereits am Freitag schlugen sie die Zweitvertretung des FC Thusis Cazis verdient mit 0:2. Luis Borges brachte die Samedaner in Führung, in der zweiten Hälfte traf Joel Moreirao zum Endstand. Am kommenden Samstag empfängt man den FC Bonaduz 2.





Autor: Lorenzo Tuena