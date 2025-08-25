Poschiavo feierte den Wakkerpreis mit einem Volksfest, mit Musik und Gesprächen, mit einer Tavolata, mit offenen Häusern, Ausstellungen und Museen, thematischen Führungen und vielen zufriedenen Gästen. Fotos: Jon Duschletta
Unter den Rednerinnen und Rednern war auch auch die Bündner Standespräsidentin Silvia Hofmann präsent.
Die Vergabe des Wakkerpreises 2025 zog zahlreiche Gäste an und auch das Medieninteresse war gross.
Der Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, David Vuillaume mit dem Wakkerpreis.
Am Samstag durfte Podestà Giovanni Jochum (links) den Wakkerpreis 2025 aus den Händen des Präsidenten des Schweizer Heimatschutzes, Martin Killian, entgegennehmen.
Podestà Giovanni Jochum während der Dankesrede.
Martin Killias und die Projektleiterin Baukultur beim Schweizer Heimatschutz, Myriam Perret trafen sich in der Casa Olgiati mit dem EP-Redaktor zum Gespräch. Im Hintergrund Fotos der Ausstellung "Poschiavo wie es war".
Die Filarmonica Poschiavo untermalte die Feierlichkeiten musikalisch.
Die Fotoausstellung "Poschiavo wie es war" ist noch bis zum 20. September zu sehen.
